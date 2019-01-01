2019-01-01T14:55:59+03:00
Политика

В России начала действовать миграционная амнистия для граждан Молдавии

Нарушившие сроки пребывания в нашей стране иностранцы смогут вернуться на Родину без привлечения к административной ответственности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Началась амнистия для незаконных мигрантов из МолдавииНачалась амнистия для незаконных мигрантов из МолдавииФото: "КП" Архив
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С наступлением 2019 года в России начала действовать амнистия для незаконных мигрантов из Молдавии. Об этом напомнили в пресс-центре министерства внутренних дел РФ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, соответствующая договоренность была достигнута между президентом России Владимиром Путиным и лидером Молдавии Игорем Додоном во время его визита в Москву. Согласно ей, в период с 1 января по 24 февраля 2019 года все граждане республики, нарушившие разрешенный срок пребывания в нашей стране, смогут беспрепятственно вернуться на родину без привлечения их к административной ответственности.

Ожидается, что этой возможностью воспользуются около 170 тысяч молдаван, которые в настоящий момент находятся на территории РФ. Кроме того, с 25 февраля 2019 года принятые в их отношении решения о запрете въезда в Россию будут полностью отменены или смягчены.

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