Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста
Во вторник, 1 января, стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил столичному департаменту культуры уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Горького. Как подчеркнул градоначальник, это непростое для него решение, однако он вынужден пойти на такой шаг после обрушения деревянного моста на каток, в результате которого пострадали 13 человек.
По словам Собянина, администрация парка допустила серьезную недоработку. «Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. <…> Поручил департаменту культуры уволить директора парка. Хотя должен сказать, что это решение для меня непростое», - написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».
Стоит отметить, что в настоящее время директором ЦПКиО имени Горького является Марина Люльчук: она занимает этот пост с октября 2016 года.
Также Сергей Собянин пообещал, что все пострадавшие в результате ЧП в Парке Горького получат компенсации: каждому из них выплатят до 500 тысяч рублей.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в Парке Горького обвалился деревянный мост - пешеходный переход через каток. Как отмечалось, в результате инцидента пострадали 13 человек, однако тяжелых травм никто из них не получил.
C 31 декабря на 1 января в Парке Горького обвалился мост на катке.В результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем тяжелых травм никто из них не получил.