2019-01-01T16:10:41+03:00
Наука

Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы

Станция пролетела мимо Ultima Thule во вторник утром. Расстояние между объектами составило 3,5 тысячи км
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системыЗонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
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Межпланетный зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule (2014MU69), который находится на границе Солнечной системы.

Сближение объектов произошло в этот вторник, 1 января, в 00:33 по времени восточного побережья США (08:33 мск). Станция подошла к астероиду на расстояние 3540 км. В момент инцидента скорость зонда относительно Ultima Thule составляла 14,4 км в секунду.

На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уточняется, что после сближения с астероидом зонд направил на Землю соответствующий сигнал. Учитывая расстояние в 6,5 млрд км, сообщение было доставлено в точку назначения через шесть часов после отправки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что объект 2014 MU69 является так называемым двойным астероидом. Он состоит из нескольких тел диаметром 15-20 км каждое, что считается довольно редким явлением.

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