Al Jazeera показала видео с моментом сокрытия останков Хашкаджи

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:41:46+03:00

Видео с камер наблюдения было записано 2 октября 2018 года Фото: скриншот с видео

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Камеры видеонаблюдения, установленные неподалеку от резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, предположительно, запечатлели момент транспортировки останков журналиста Джамала Хашкуджи, который пропал в начале октября 2018 года.

На кадрах видно, как к зданию подъезжает черный минивэн, из которого позже начинают вытаскивать большие черные пакеты. Al Jazeera предполагает, что именно в этих мелках находились останки саудовского журналиста, тело которого не найдено до сих пор, ведь запись была сделана как раз в день предположительного убийства мужчины - 2 октября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Хашкаджи пропал после того, как зашел решил "бумажные вопросы" в здание генконсульства Эр-Рияда в Стамбуле. Через несколько недель власти королевства под давлением турецких властей и прессы признали, что оппозиционный журналист был убит в здании дипмиссии.

По версии Саудовской Аравии, приказ об убийстве был отдан главой группы, целью которой было вернуть переехавшего жить в США Хашкаджи на родину. Предполагается, что дипломаты вывезли останки журналиста из страны в чемоданах или же растворили их кислотой.