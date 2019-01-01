Устроившим дебош на борту самолета хоккеистом оказался Олег Сапрыкин

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:46:50+03:00

Полицейские уже отпустили спортсмена из отделения, и он вылетел в Москву вместе с женой

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Мужчиной, устроившим дебош на борту самолета, который следовал по маршруту Сочи-Москва, оказался 37-летний Олег Сапрыкин - чемпион мира 2009 года в составе сборной России по хоккею. Известно, что к настоящему моменту полицейские уже отпустили его из отделения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этот вторник, 1 января, стало известно о том, что направлявшийся в столицу самолет вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Воронежа из-за беспорядков на борту. Сообщалось, что один из пассажиров сильно перебрал с алкоголем, а когда бортпроводница отказалась принести ему еще один бокал спиртного, ударил ее, да так, что девушка упала на пол. Пилот принял решение посадить самолет.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении ФАН, сейчас Сапрыкин уже летит домой в сопровождении своей супруги.