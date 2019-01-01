Китай разрабатывает крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:13:57+03:00

С помощью данного проекта жители республики смогут получать оповещения об опасности спустя всего несколько секунд после первых толчков

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В 2022 году в Китае заработает крупнейшая в мире система оповещения о землетрясениях. Ожидается, что современная технология позволит оповещать жителей республики об опасности в первые несколько секунд после начала толчков.

Сейчас специалисты устанавливают специальные датчики по территории всей страны. Речь идет о порядка 15 тысяч устройств, которые позже будут объединены в единую сеть. В случае начала землетрясения эта система моментально направит электрические импульсы в центр управления, а на смартфоны жителей потенциально опасной зоны придет оповещение об угрозе.

Предоставленного гражданам времени хватит на то, чтобы покинуть помещение или найти укрытие поблизости. Также система сможет сразу просчитать возможные последствия тектонических сдвигов.

"Это будет крупнейшая в мире сеть по ведению наблюдений за землетрясениями, она более интегрированная чем те, которые есть в Японии и США", - цитирует телеканал CGTN одного из инженеров проекта по имени Ли Шанью.

Стоит отметить, что наличие современной системы предупреждения о стихийных бедствиях порой имеет решающую роль. Так, например, в конце прошлого года на Индонезию обрушилось огромное цунами, а местные жители даже не подозревали об опасности.

Сайт kp.ru писал о том, что Россия уже предложила помочь Джакарте в создании такой системы на основе нашего орбитального комплекса дистанционного зондирования Земли.