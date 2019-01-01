МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с
В этот вторник, 1 января, в столице ожидается снег и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Такую информацию предоставили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Москве со ссылкой на синоптиков Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"В ближайший час с сохранением до 15:00 2 января в Москве ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с, снег, местами метель, гололедица", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.
Ведомство напоминает, что, управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях. следует значительно снизить скорость и увеличить дистанцию. Пешеходы также должны быть внимательнее и в случае движения по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на 1 января. Помимо Москвы, предупреждение касается также всего Центрального федерального округа, кроме Брянской, Орловской и Липецкой областей.
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