Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Американец Пол Уилан, который ранее был задержан в Москве по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, приехавшим в Россию на свадьбу своих знакомых. Об этом рассказал брат-близнец мужчины Дэвид Уилан.

По его словам, семья не получала сообщений от Пола с 28 декабря 2018 года, а о задержании стало известно лишь в понедельник, благодаря информации в СМИ.

"Нет сомнений в том, что он невиновен, и мы верим, что его права будут соблюдены", - заявил брат отставного морпеха в интервью телеканалу CNN.

Он также рассказал, что семья Пола Уилана уже обратилась за помощью в Конгресс Соединенных Штатов, посольство страны в России и в Госдепартамент.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спецслужбы РФ обвиняют американца в сборе секретной информации и передаче ее иностранному государству. В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", которая предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы.