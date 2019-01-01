2019-01-01T17:50:12+03:00
Политика

Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов

Украинские силовики соблюдали перемирие, как и военнослужащие самопровозглашенных республик
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новогодняя ночь в самопровозглашенной Донецкой народной республике прошла мирно. Украинские военнослужащие ни разу не открыли огонь, поэтому обошлось без обстрелов. Такое заявление сделал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам главы ведомства, ВСУ впервые не нарушили рождественское перемирие с самого момента его введения.

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