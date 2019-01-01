Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов
Украинские силовики соблюдали перемирие, как и военнослужащие самопровозглашенных республик
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Новогодняя ночь в самопровозглашенной Донецкой народной республике прошла мирно. Украинские военнослужащие ни разу не открыли огонь, поэтому обошлось без обстрелов. Такое заявление сделал начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По словам главы ведомства, ВСУ впервые не нарушили рождественское перемирие с самого момента его введения.
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