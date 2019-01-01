2019-01-01T18:39:57+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Германии

Злоумышленник въехал в толпу людей, которые праздновали наступление нового года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Германии водитель совершил наезд на группу людейВ Германии водитель совершил наезд на группу людейФото: REUTERS
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По меньшей мере четыре человека получили серьезные травмы в результате умышленного наезда автомобиля на группу людей в немецком городе Ботроп. Согласно данным правоохранителей, среди пострадавших есть граждане Сирии и Афганистана.

Инцидент произошел во вторник, 1 января, вскоре после наступления нового года. Известно, что до того, как въехать в толпу, 50-летний мужчина попытался задавить прохожего, но тому удалось спастись. После совершения преступления злоумышленник направился в свой родной город Эссен, где предпринял еще одну попытку наезда на людей, ожидавших автобус.

К настоящему моменту полиция уже задержала нападавшего. По предварительной версии, мотивом для совершения преступления стала ксенофобия (неприязнь к чему-либо чужому и незнакомому). Также известно, что у мужчины есть некое психическое заболевание, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года в Германии уже был совершен умышленный наезд на пешеходов. Грузовик протаранил толпу в центре Мюнхена - жертвами стали три человека, еще несколько десятков пострадали.

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