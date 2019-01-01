2019-01-01T18:44:52+03:00
Политика

В Южной Корее положительно оценили новогоднее обращение Ким Чен Ына

Ранее лидер КНДР заявил о своем стремлении к развитию отношений не только с соседним государством, но и с Соединенными Штатами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Власти Южной Кореи приветствовали новогоднее обращение лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором тот сообщил о намерении и дальше развивать отношения с соседней республикой и Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделал официальный представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём.

"Надеемся, что твердая приверженность председателя Кима [к денуклеаризации] окажет позитивное влияние на разрешение проблем Корейского полуострова в новом году", - цитирует политика агентство "Ренхап".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее северокорейский лидер обратился к своим соотечественникам с телеэкранов. В новогоднем поздравлении глава государства заявил о твердом намерении работать над созданием "новых отношений" с Соединенными Штатами, а также стремлении к миру на Корейском полуострове. Он также подчеркнул, что готов встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом "в любое время".

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