Владимир Норов вступил в должность генсека ШОС
Узбекский дипломат Владимир Норов вступил в должность нового генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.
В ведомстве подчеркнули, что Норов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла и ранее занимал пост главы МИД Узбекистана, а также руководителя Института стратегических и межрегиональных исследований.
"C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Напомним, как писал "КП", ранее 1 января 2019 года сменился руководитель еще одной международной организации - ОБСЕ. Ее новым главой стал Мирослав Лайчак, который является также министром иностранных дел Словакии.