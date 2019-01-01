2019-01-01T18:52:41+03:00
Политика

Владимир Норов вступил в должность генсека ШОС

Узбекский дипломат занял данный пост в соответствии с решением Совета глав государств-членов организации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новый генсек ШОС вступил в должностьНовый генсек ШОС вступил в должностьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Узбекский дипломат Владимир Норов вступил в должность нового генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

В ведомстве подчеркнули, что Норов имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла и ранее занимал пост главы МИД Узбекистана, а также руководителя Института стратегических и межрегиональных исследований.

"C 1 января 2019 года в соответствии с решением Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов вступил в должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Напомним, как писал "КП", ранее 1 января 2019 года сменился руководитель еще одной международной организации - ОБСЕ. Ее новым главой стал Мирослав Лайчак, который является также министром иностранных дел Словакии.

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