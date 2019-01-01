В ДТП на Украине погибли восемь человек, в том числе трое детей

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:21:29+03:00

Еще два человека - женщина и девочка - были доставлены в одну из больниц Николаевской области

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Крупное ДТП произошло в Николаевской области Украины в этот вторник, 1 января. Согласно последним данным, жертвами аварии стали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что авария произошла утром примерно в 10:45 по местному времени (совпадает с мск) на автодороге Днепр-Николев. Автомобили марок Mazda и Opel, по невыясненным пока причинам, столкнулись прямо лоб в лоб.

Выжить в этой аварии удалось лишь двум людям - женщине и девочке. Обе они были доставлены в районную больницу с повреждениями различной степени тяжести. На месте инцидента продолжают работать правоохранители и спасатели, которым пришлось доставать тело погибшего водителя Mazda из искореженного автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщается на сайте госслужбы.

"КП" писала о том, что еще одна трагедия в канун Нового года произошла также в российском городе Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа обрушился целый подъезд многоэтажного дома. Под завалами до сих пор могут находиться до 30 человек.