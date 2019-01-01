Полиция Манчестера рассматривает атаку на пассажиров метро как теракт
Правоохранительные органы Манчестера допускают вероятность того, что вооруженное нападение на пассажиров станции метрополитена Виктория может быть терактом. Такое заявление сделал глава городской полиции Йен Хопкинс.
Напомним, что в минувший понедельник, 31 декабря, неизвестный мужчина с ножом напал на людей в манчестерском метро. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов, который был ранен в плечо.
Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту нападавшего уже задержали. Мужчина оказывал сопротивление, и полицейские вынуждены были применить газовые балончики, а также электрошокеры.
"Мы рассматриваем этот инцидент как террористический", - цитирует BBC Хопкинса.
Свидетели утверждают, что во время атаки мужчина выкрикивал исламистские и антизападные лозунги. Также он постоянно упоминал Аллаха.