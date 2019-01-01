2019-01-01T19:25:05+03:00
Происшествия

Полиция Манчестера рассматривает атаку на пассажиров метро как теракт

По словам очевидцев, вооруженный ножом мужчина выкрикивал исламистские и антизападные лозунги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как терактПолиция расследует нападение с ножом в Манчестере как терактФото: REUTERS
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Правоохранительные органы Манчестера допускают вероятность того, что вооруженное нападение на пассажиров станции метрополитена Виктория может быть терактом. Такое заявление сделал глава городской полиции Йен Хопкинс.

Напомним, что в минувший понедельник, 31 декабря, неизвестный мужчина с ножом напал на людей в манчестерском метро. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сотрудник правоохранительных органов, который был ранен в плечо.

Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту нападавшего уже задержали. Мужчина оказывал сопротивление, и полицейские вынуждены были применить газовые балончики, а также электрошокеры.

"Мы рассматриваем этот инцидент как террористический", - цитирует BBC Хопкинса.

Свидетели утверждают, что во время атаки мужчина выкрикивал исламистские и антизападные лозунги. Также он постоянно упоминал Аллаха.

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