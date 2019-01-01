2019-01-01T19:51:52+03:00
В мире

Миллионы индианок выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства

Поводом для масштабной акции стал запрет на посещение женщинами храма бога Айяппана в Керале
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км. Фото: EPA TASSВ Индии женщины выстроились живой стеной длиной 620 км. Фото: EPA TASS
Изменить размер текста:

Живая стена длиной 620 км выстроилась в этот вторник, 1 января, в центре индийского штата Керала на юго-западе страны. Таким образом проживающие на территории республики женщины решили бороться за свои права и равенство полов.

Все началось с того, что много лет назад индианкам в возрасте от 10 до 50 лет запретили посещать храм бога Айяппана в Керале. В сентябре 2018 года Верховный суд страны отменил эту традицию, однако паломники отказались исполнять вердикт инстанции. Всех женщин, которые пытались попасть на территорию святыни, мужчины просто закидывали камнями и палками.

Среди участниц были актрисы и женщины-политики Фото: REUTERS

Среди участниц были актрисы и женщины-политикиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

"Целью сегодняшней акции по созданию женской стены является укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами нашей жизни", - прокомментировала ситуацию известная в Индии активистка Бринда Карат.

По неподтвержденным данным, в масштабной акции приняли участие от 3 до 5 млн участниц. Живая стены была выстроена вдоль шоссе между городами Касарагод и Тирувамантапурам. К мероприятию присоединились многие медийные личности, в том числе актрисы и политики и члены регионального правительства, передает телеканал NDTV.

Главная цель данного мероприятия - призвать к совместной борьбе за равные права женщин и мужчин. Фото: EPA TASS

Главная цель данного мероприятия - призвать к совместной борьбе за равные права женщин и мужчин. Фото: EPA TASS

Стоит отметить, что в Индии права женщин до сих пор серьезно ущемляются. Так, например, в стране довольно часто случаются изнасилования, при этом, как писал сайт kp.ru, правоохранители часто отказываются даже начинать расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро
В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году
Полиция Манчестера рассматривает атаку на пассажиров метро как теракт
В ДТП на Украине погибли восемь человек, в том числе трое детей
Владимир Норов вступил в должность генсека ШОС
В Южной Корее положительно оценили новогоднее обращение Ким Чен Ына
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Германии
Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов
Варфоломей предоставит "новой" украинской церкви томос об автокефали
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Сухопутные войска РФ перейдут на комплексы "Искандер-М" в 2019 году
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с
Китай разрабатывает крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях
Устроившим дебош на борту самолета хоккеистом оказался Олег Сапрыкин
Al Jazeera показала видео с моментом сокрытия останков Хашкаджи
Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы
Стало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенка
Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста
В России начала действовать миграционная амнистия для граждан Молдавии