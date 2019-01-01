Миллионы индианок выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:51:52+03:00

Поводом для масштабной акции стал запрет на посещение женщинами храма бога Айяппана в Керале

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Живая стена длиной 620 км выстроилась в этот вторник, 1 января, в центре индийского штата Керала на юго-западе страны. Таким образом проживающие на территории республики женщины решили бороться за свои права и равенство полов.

Все началось с того, что много лет назад индианкам в возрасте от 10 до 50 лет запретили посещать храм бога Айяппана в Керале. В сентябре 2018 года Верховный суд страны отменил эту традицию, однако паломники отказались исполнять вердикт инстанции. Всех женщин, которые пытались попасть на территорию святыни, мужчины просто закидывали камнями и палками.

Среди участниц были актрисы и женщины-политикиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

"Целью сегодняшней акции по созданию женской стены является укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами нашей жизни", - прокомментировала ситуацию известная в Индии активистка Бринда Карат.

По неподтвержденным данным, в масштабной акции приняли участие от 3 до 5 млн участниц. Живая стены была выстроена вдоль шоссе между городами Касарагод и Тирувамантапурам. К мероприятию присоединились многие медийные личности, в том числе актрисы и политики и члены регионального правительства, передает телеканал NDTV.

Главная цель данного мероприятия - призвать к совместной борьбе за равные права женщин и мужчин. Фото: EPA TASS

Стоит отметить, что в Индии права женщин до сих пор серьезно ущемляются. Так, например, в стране довольно часто случаются изнасилования, при этом, как писал сайт kp.ru, правоохранители часто отказываются даже начинать расследование.