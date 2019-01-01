2019-01-01T20:21:26+03:00
Экономика

Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году

Наибольший вклад в это достижение внесли Калининская, Балаковская и Ленинградская станции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Каждая пятая лампочка в России горит благодаря энергии, выработанной АЭСКаждая пятая лампочка в России горит благодаря энергии, выработанной АЭСФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российские атомные электростанции поставили новый рекорд по выработке электроэнергии. Так, если в 2017 году данный показатель составлял 202,868 млрд кВтч/ч, то в 2018-ом он увеличился на 1,4 млрд кВт/ч до 204,275 млрд. Такие данные предоставили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

В компании отметили, что наибольший вклад в достижение рекорда внесли Калининская, Балаковская и Ленинградская АЭС с 35 млрд кВтч, 31 млрд кВтч и 28 млрд кВтч, соответственно.

"В настоящее время доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет около порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране", - заявили в пресс-службе концерна и при этом добавили, что каждая пятая лампочка в нашей стране горит от энергии, выработанной именно с помощью АЭС.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в России был запущен реактор первого в мире плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Этот ПЭБ будет обеспечивать электричеством портовые города Чукотки, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США задержали мужчин, угнавших грузовик с текилой на $500 тысяч
Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро
В Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Бандеры
Миллионы индианок выстроились живой стеной длиной 620 км ради равенства
Полиция Манчестера рассматривает атаку на пассажиров метро как теракт
В ДТП на Украине погибли восемь человек, в том числе трое детей
Владимир Норов вступил в должность генсека ШОС
В Южной Корее положительно оценили новогоднее обращение Ким Чен Ына
Четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля в Германии
Новогодняя ночь в Донбассе прошла без обстрелов
Варфоломей предоставит "новой" украинской церкви томос об автокефали
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал в Россию на свадьбу
Сухопутные войска РФ перейдут на комплексы "Искандер-М" в 2019 году
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 м/с
Китай разрабатывает крупнейшую в мире систему оповещения о землетрясениях
Устроившим дебош на борту самолета хоккеистом оказался Олег Сапрыкин
Al Jazeera показала видео с моментом сокрытия останков Хашкаджи
Зонд New Horizons сблизился с астероидом на границе Солнечной системы
Стало известно имя выжившего под завалами в Магнитогорске ребенка
Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста
В России начала действовать миграционная амнистия для граждан Молдавии