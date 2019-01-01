Российские АЭС выработали рекордный объем электроэнергии в 2018 году

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:21:26+03:00

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Российские атомные электростанции поставили новый рекорд по выработке электроэнергии. Так, если в 2017 году данный показатель составлял 202,868 млрд кВтч/ч, то в 2018-ом он увеличился на 1,4 млрд кВт/ч до 204,275 млрд. Такие данные предоставили в пресс-службе концерна "Росэнергоатом".

В компании отметили, что наибольший вклад в достижение рекорда внесли Калининская, Балаковская и Ленинградская АЭС с 35 млрд кВтч, 31 млрд кВтч и 28 млрд кВтч, соответственно.

"В настоящее время доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет около порядка 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране", - заявили в пресс-службе концерна и при этом добавили, что каждая пятая лампочка в нашей стране горит от энергии, выработанной именно с помощью АЭС.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в России был запущен реактор первого в мире плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов". Этот ПЭБ будет обеспечивать электричеством портовые города Чукотки, а также газовые и нефтяные платформы в открытом море.