Европейские страны прекращают выпуск банкнот в 500 евро

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:44:02+03:00

Купюры будут постепенно изыматься из оборота в рамках мер по противодействию отмыванию средств

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Страны Европейского союза прекратят выпуск купюр номиналом в 500 евро уже в этом году. Находящиеся в обороте банкноты все еще можно использовать, однако со временем они будут постепенно изыматься.

Изменения коснуться большинства западных стран. Делается это в рамках кампании по противодействию отмыванию средств. Сайт kp.ru писал о том, что крупные купюры часто используются злоумышленниками для хранения преступных доходов и проведения наличных операций.

Согласно данным портала 20 minites, одними из последних в Европе выпуск банкнот номиналом 500 евро прекратят Германия и Австрия. В этих странах прекращение производства, запланированное на апрель 2019 года, было встречено наиболее негативно. После изъятия всех таких купюр самой крупной банкнотой на территории ЕС станут 200 евро.