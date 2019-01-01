2019-01-01T21:25:42+03:00
Политика

Помпео заявил, что США продолжат сотрудничать с Израилем по Сирии

Вывод американских войск с территории республики никак не повлияет на взаимодействие двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с Израилем в сфере обеспечении безопасности на Ближнем Востоке, несмотря на вывод американских войск с территории Сирии. Такое заявление госсекретарь США Майкл Помпео сделал перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Продолжается кампания по противодействию ИГИЛ*, продолжаются наши усилия по противодействию иранской агрессии, продолжается наша приверженность ближневосточной стабильности и защите Израиля", - цитирует Reuters Помпео.

Нетаньяху в свою очередь заверил, что эти другие вопросы по разведывательному и оперативному взаимодействию двух стран будут обсуждаться в ходе переговоров в Бразилии. В этот вторник, 1 января, политики прибыли в столицу южноамериканской республики, чтобы присутствовать на инаугурации ее нового президента.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно состоявшимся в октябре 2018 года выборам, этот поста занял представитель консервативной Социал-либеральной партии Жаир Болсонару.

* - запрещенная в России террористическая организация.

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