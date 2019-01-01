Трамп выразил поддержку новому президенту Бразилии

1 Янв. 2019 2019-01-01T22:22:48+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Жаира Болсонару со вступлением в должность лидера Бразилии и заявил, что тот всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Вашингтона.

"Поздравляю президента Болсонару, который только что произнес великолепную инаугурационную речь. США с вами!" - написал хозяин Белого дома у себя на странице в Twitter.

Напомним, что в этот вторник, 1 января, в Бразилии состоялась церемония вступления в должность нового главы государства. Им стал Болсонару, который в ходе второго тура выборов набрал 55,15% избирательских голосов.

Сайт kp.ru писал о том, что представителя консервативной Социал-либеральной партии часто сравнивают с Трампом, прежде всего, из-за его неоднозначных заявлений. Также новый президент Бразилии известен как ярый расист и женоненавистник.