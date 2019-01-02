Трамп позвал на брифинг в Белом доме лидеров обеих партий в конгрессе

2 Янв. 2019 2019-01-02T05:39:02+03:00

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Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров обеих партий в сенате и палате представителей конгресса на специальный брифинг в Белом доме, посвященный безопасности американских границ, сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что брифинг состоится 2 января, то есть «за день до того, как демократы получат контроль над палатой представителей». Ожидается, что лидеры Демократической и Республиканской партий пообщаются с официальными лицами из министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, и те расскажут им о ситуации на границе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за разногласий республиканцев и демократов по вопросу финансирования строительства «стены Трампа» на границе с Мексикой до сих пор не удалось утвердить госбюджет, поэтому с 22 декабря в Штатах приостановлена работа федерального правительства. Глава государства отменил поездку во Флориду на рождественские праздники и безуспешно пытается заставить законодателей в конце концов принять документ, без которых невозможна работа госучреждений.