2019-01-02T06:40:11+03:00
Происшествия

СКР: Специалисты не нашли следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске

Следствие отрабатывает все возможные версии причин взрыва в жилой многоэтажке [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС РоссииВ Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Фото: МЧС России
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В развалинах подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске работающие на месте трагедии специалисты не нашли следов взрывчатки, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего. В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Следственно-оперативная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР работает круглосуточно, причины взрыва выясняются.

Напомним, взрыв в многоэтажке по адресу: пр. Карла Маркса, дом №164, прогремел в понедельник, 31 декабря, около шести часов утра по местному времени (4:00 мск). В результате обрушился целый подъезд, погибли люди. Разбор завалов на месте трагедии продолжается.

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