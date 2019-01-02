ЧП в зоопарке Флориды: ребенок упал в вольер с носорогами

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:01:23+03:00

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В зоопарке американского города Мельбурн в первый день Нового года случилось ЧП: маленький ребенок упал в вольер с носорогами, один из которых задел его мордой. Малыша вместе с родителями доставили в больницу на «Скорой помощи».

Как говорится в официальном заявлении зоопарка, ребенок находился на площадке, где посетители зверинца могут погладить животных, споткнулся и упал в щель между двумя столбами. О том, как малыш попал в вольер к носорогам, рассказали очевидцы произошедшего.

В администрации зоопарка уверяют, что за почти десять лет подобных экскурсий, а они проводятся в определенные часы каждый день с 2009 года, это первый такой случай. Никогда раньше дети в клетки со зверушками, дескать, не падали.

Теперь руководство зоопарка осознало, что проблемы с безопасностью маленьких посетителей все же есть, и приняло решение временно закрыть площадку. Людей на нее пока водить не будут, передает ТАСС.