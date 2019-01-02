Погода в Москве на 2 января 2019 года: в столице ожидаются снегопад и сильный ветер

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:09:40+03:00

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 января 2019 года

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 2 января 2019 года. Как отмечают специалисты, в среду влияние циклона из Скандинавии усилится: столица окажется в его теплом секторе. В связи с этим столбики термометров не опустятся ниже отметки в -4 градуса.

Кроме того, облачная погода и снег в мегаполисе сохранятся, причем в некоторых районах снег будет идти умеренный, а местами не исключена и метель. При этом метеорологи вновь предупреждают о гололедице. Ветер же будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, правда, временами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ночь на четверг, 3 января, температура воздуха в городе не изменится и, так же как и днем, составит -2…-4 градуса, сообщает Гидрометцентр России. Более того, в темное время суток также ожидаются снег и метель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году, что бы там ни говорили про глобальное потепление, природа подарила москвичам настоящий зимний праздник: в новогоднюю ночь в столице было в меру морозно и снежно. А в ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, мороз в мегаполисе усилится: так, в воскресенье, 6 января, воздух остынет до -10 градусов.

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