2 Янв. 2019 2019-01-02T07:37:45+03:00

В NASA ответили на претензии по поводу приглашения Рогозина в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В NASA ответили на претензии по поводу поездки главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США. Официальный представитель Национального управления Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс дала понять, что подготовка визита главы российской корпорации космической деятельности продолжается, несмотря на критику в Вашингтоне.

«Планирование возможного визита генерального директора (Роскосмоса Дмитрия Рогозина) продолжается», - приводит слова Пауэрс газета Politico.

При этом пресс-секретарь отметила, что с 1970-х годов NASA регулярно приглашает глав российского космического агентства посетить Соединенные Штаты. «Следуя этому прецеденту, а также после визита директора NASA Джима Брайденстайна в Россию в октябре для участия в мероприятиях, связанных с отправкой экипажа на Международную космическую станцию (МКС), мы пригласили гендиректора Роскосмоса посетить комплексы NASA в США», - подчеркнула Меган Пауэрс. Также она уточнила, что в ходе визита Рогозина стороны намерены обсудить продолжающееся сотрудничество наших стран в космической сфере.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что с Рогозина временно сняли санкции, чтобы тот смог посетить США по его приглашению. При этом он отметил, что хотел бы обсудить с руководителем Роскосмоса многие вопросы.

Между тем американские законодатели выступили против визита Рогозина в Соединенные Штаты: по их мнению, данное приглашение «подрывает санкции США».