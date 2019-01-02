2 Янв. 2019 2019-01-02T07:56:49+03:00

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В среду, 2 января, стала известна возможная причина смерти актера Владимира Дыховичного. Как считает публицист Кирилл Шулика, звезду фильма «Лето» погубили наркотики. При этом журналист призвал беречь детей.

«Причина смерти - наркотики. Наркотики зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было!» - написал Шулика на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ночь на среду, 2 января, появилась информация о том, что умер Владимир Дыховичный, известный по ролям в таких фильмах, как «Невидимки» Сергея Комарова и «Лето» Кирилла Серебренникова. Первой о смерти 30-летнего актера сообщила Ольга Дыховичная - вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца Владимира: она опубликовала в соцсети фотографию молодого человека, коротко подписав ее: «RIP ("покойся с миром")».