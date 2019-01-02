Трамп ожидает понижения цен на газ в Новом году

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:02:06+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп ожидает, что в наступившем 2019 году газ подешевеет.

«Цены на газ низкие, и ожидается, что они еще понизятся в этом году. Это было бы хорошо!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Правда, не уточнил, что именно имеет в виду – собственно газ или бензин. Дело в том, что употребил слово gas, которое может подразумевать как природный газ, так и сокращение от gasoline («бензин»).

Кстати, редакция издания The Hill подсчитала: за минувший 2018 год Трамп оставил в сервисе микроблогов около 2860. То есть, в будни, выходные и праздники он публикует в среднем по семь – восемь твитов в сутки. При этом глава государства в прошлом году использовал свою любимую формулировку «фейковые новости» 194 раза.

Стоит отметить, что Дональд Трамп зарегистрировался в Twitter задолго до того, как стал президентом, – в марте 2009 года. За это время он запостил 40,1 тысячи сообщений, которые постоянно читают почти 57 миллионов пользователей. Причем отметку «нравится» на его странице поставили только семь человек.