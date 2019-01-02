Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:36:08+03:00

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В ведомстве заверили, что в настоящее время отрицательной динамики не наблюдается

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В среду, 2 января, в министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии пострадавших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.

Как отметил пресс-секретарь главы ведомства Максим Радецкий, в настоящее время состояние всех пятерых госпитализированных остается стабильным. По его заверения, отрицательной динамики не наблюдается. «Госпитализированные, которые остались в больницах Магнитогорска, стабильны, без отрицательной динамики», - приводит слова представителя руководителя Минздрава ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек. При этом судьба еще 30 человек остается неизвестной.

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