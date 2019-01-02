США объяснили применение слезоточивого газа против мигрантов

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:19:27+03:00

Как заверили в таможенно-пограничной службе, американские пограничники были вынуждены применить спецсредства в целях самообороны

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В таможенно-пограничной службе (ТПС) США объяснили применение слезоточивого и перечного газа, а также дымовых шашек против мигрантов на границе с Мексикой. Там заверили, что пограничники были вынуждены применить спецсредства в целях самообороны.

«Речь шла о безопасности офицеров и, на самом деле, самих мигрантов», - приводит слова представителя американского ведомства Эндрю Михана газета The New York Times.

Согласно официальному заявлению ТПС, все происходило в районе пропускного пункта Сан-Диего - Тихуана. Именно там во вторник утром, 1 января, группа подростков попыталась с помощью матрасов и резиновых ковриков перелезть через заграждения из колючей проволоки, уложенной в несколько рядов. А в это время их товарищи начали бросать камни в американских правоохранителей. По утверждению таможенно-пограничной службы США, только после этого силовики решили применить спецсредства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что американские пограничники трижды выпускали слезоточивый газ на мексиканскую сторону границы. При этом, как отмечалось, без пострадавших женщин и детей не обошлось.