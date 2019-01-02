2 Янв. 2019 2019-01-02T10:40:38+03:00

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов Фото: REUTERS

В связи со сложившейся ситуацией агентство проведет заседание, на котором решит, соответствует ли РУСАДА кодексу всемирной организации

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением в связи с отсутствием доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

«Крайний срок (31 декабря 2018 года), до которого власти России должны были предоставить доступ к данным лаборатории, истек, а информация не получена», - говорится на официальном сайте WADA.

Также там отмечается, что теперь комитет по соответствию WADA вынужден будет провести заседание, чтобы решить, соответствует ли Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) кодексу всемирной организации. Обсуждение намечено на 14-15 января.

Причем, как подчеркнули в WADA, агентство уже официально уведомило министра спорта РФ Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса о сложившейся ситуации.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 сентября прошлого года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. Однако российская сторона обязалась до 31 декабря 2018 года предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Между тем эксперты не смогли закончить работу по извлечению данных проверок допинг-проб российских спортсменов, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством.