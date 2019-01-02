2019-01-02T11:06:02+03:00
Политика

Кличко «раскусил» пранкеров после слов о пьяном Порошенко

Вован и Лексус позвонили мэру Киева, представившись украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Мэр Киева Виталий КличкоМэр Киева Виталий КличкоФото: REUTERS
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Как стало известно, в новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана позвонили мэру Киева Виталию Кличко.

Однако разыграть градоначальника не удалось, так как тот заподозрил неладное после того, как телефонные шутники заявили о том, что они «тут пьяного Петра Алексеевича (Порошенко) из-под стола вытаскивают». Судя по аудиозаписи, размещенной на YouTube-канале Вована и Лексуса, после столь смелого заявления повисла десятисекундная пауза: видимо, Кличко потребовалось время, чтобы понять, что он стал жертвой пранкеров.

Когда же киевский мэр все понял и осознал, он поздравил дозвонившихся с Новым годом и пожелал им «разводить побольше людей», а также похвастался тем, что самого его якобы трудно разыграть. Но Вован и Лексус напомнили градоначальнику, что ранее они уже несколько раз это делали.

Новогодний Кличко. Пожелания для пранкеров..

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в 2016 году Вован и Лексус позвонили главе украинской столицы от имени «одного европейского чиновника», чтобы обсудить уровень безопасности в городе. Причем после этой беседы шутники заметили, что «то, как говорит Кличко на английском, - это просто какой-то ад».

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