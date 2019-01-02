2019-01-02T12:09:54+03:00
Умные вещи

Apple подняла цены на все гаджеты в России

Стоимость «яблочных» устройств выросла в среднем на две-три тысячи рублей
Дарья ИВАШКИНА
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Apple подняла цены на все гаджеты в РоссииApple подняла цены на все гаджеты в РоссииФото: REUTERS
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С 1 января американская компания Apple подняла цены на все свои гаджеты в России.

Стоимость «яблочных» устройств выросла в среднем на две-три тысячи рублей. Связано это с повышением НДС в нашей стране с 18% до 20%. Судя по официальному сайту корпорации, повышение цен затронуло не только флагманские устройства, а весь каталог продукции Apple, включая iPhone, MacBook и iPad прошлых поколений.

Кстати, стоит отметить, это уже не первое повышение цен на устройства Apple за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошло года «яблочные» гаджеты также подорожали: тогда стоимость MacBook выросла на 10 тысяч рублей, а iMac Pro -аж на 42 тысячи. Произошло это после того, как компания представила свои новинки: суперсовременные версии планшета, ноутбука и моноблока.

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