Российские военные доставили новогодние подарки сирийским детям
В среду, 2 января, стало известно, что российские военные доставили новогодние подарки 200 детям из сирийских малоимущих семей, переданные им властями Московской области.
Как заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский, наборы, в которые вошли конфеты, печенье, варенье и пряники, получили маленькие жители города Алеппо и поселка Муран. А в одной из школ Алеппо для малышей также устроили праздничный концерт с участием Деда Мороза и других сказочных персонажей.
В то же время взрослым раздали продуктовые наборы и хлеб, передает ТАСС. Причем, как заметил Матренинский, в новогодние праздники сотрудники Центра по примирению враждующих сторон стараются разнообразить набор продуктов, передаваемых нуждающимся сирийцам.
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