Российские военные доставили новогодние подарки сирийским детям

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:33:34+03:00

Сирия, как и весь остальной мир, празднует Новый год Фото: REUTERS

А в одной из школ Алеппо для малышей устроили праздничный концерт

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В среду, 2 января, стало известно, что российские военные доставили новогодние подарки 200 детям из сирийских малоимущих семей, переданные им властями Московской области.

Как заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон Павел Матренинский, наборы, в которые вошли конфеты, печенье, варенье и пряники, получили маленькие жители города Алеппо и поселка Муран. А в одной из школ Алеппо для малышей также устроили праздничный концерт с участием Деда Мороза и других сказочных персонажей.

В то же время взрослым раздали продуктовые наборы и хлеб, передает ТАСС. Причем, как заметил Матренинский, в новогодние праздники сотрудники Центра по примирению враждующих сторон стараются разнообразить набор продуктов, передаваемых нуждающимся сирийцам.

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