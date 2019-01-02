2019-01-02T12:52:54+03:00
Политика

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

Аварийные работы на месте ЧП продолжались более 12 часов
Дарья ИВАШКИНА
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В Донецке подорвали опору железнодорожного моста. Фото: МЧС ДНР/dnmchs.ruВ Донецке подорвали опору железнодорожного моста. Фото: МЧС ДНР/dnmchs.ru
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В среду, 2 января, в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о подрыве центральной опоры железнодорожного моста через объездную дорогу Славянск - Донецк - Мариуполь. Как стало известно, инцидент произошел в минувший вторник на перегоне Чумаково - Ларино в Пролетарском районе Донецка. При этом обошлось без пострадавших.

Однако из-за случившегося движение по аварийному участку дороги пришлось приостановить. А для предотвращения возможного обрушения сооружения сотрудники МЧС народной республики были вынуждены установить три фундаментных стакана, железобетонную опору и восемь фундаментных блоков. Аварийные работы на месте ЧП завершили только к утру 2 января, сообщает официальный сайт МЧС ДНР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 31 декабря прошлого года в ДНР удалось пресечь диверсию на одном из путепроводов. Как отмечалось, в Макеевке монтер путей предотвратил взрыв стратегически важного моста на железной дороге.

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