2019-01-02T13:34:28+03:00
Происшествия

Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили

Возникла серьезная угроза обрушения уцелевшей после взрыва стены
Дарья ИВАШКИНА
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Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановилиРазбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановилиФото: REUTERS
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В среду, 2 января, спасателям вновь пришлось приостановить поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Дело в том, что возникла серьезная угроза обрушения уцелевшей после взрыва стены здания.

Как отметил замначальника главного управления МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов, в какой-то момент вызывающая опасения стена начала сильно вибрировать. В итоге было принято решение демонтировать ее. «Мы сейчас проведем консультации со строителями, насколько ее можно разобрать, чтобы обезопасить работу специалистов», - приводит слова Трунова ТАСС.

Кстати, накануне спасателям уже приходилось демонтировать конструкции, которые могли обрушиться в зоне работ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в результате ЧП погибли 18 человек, при этом судьба еще 23 остается неизвестной.

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