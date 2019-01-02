Звезда шоу «Голос» пытался задушить подругу

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:55:29+03:00

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В среду, 2 января, появилась информация о том, что участника британского шоу «Голос» Джейка Бенсона признали виновным в нападении на его теперь уже бывшую девушку. Как стало известно, артист пытался задушить 27-летнюю Софи Линч, с которой до этого встречался около года.

По некоторым данным, молодой человек набросился на свою возлюбленную после того, как та объявила ему о том, что уходит от него. Как призналась журналистам сама девушка, она приняла такое решение, так как в последнее время они с Бенсоном начали часто ссориться.

Причем, по словам Линч, выжить ей удалось только благодаря своей матери, которая оказалась рядом и вызвала полицию. «К счастью, моя мама была там, и она смогла вызвать полицию. У меня остались ужасные красные следы на шее, и мне было трудно дышать», - рассказала девушка в интервью газете Sun.

Кстати, напомним о деле паралимпийца Оскара Писториуса. Как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля 2013 года спортсмен застрелил свою подругу Риву Стенкамп, с которой встречался год. В итоге он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти годам тюрьмы.