2019-01-02T13:55:29+03:00
В мире

Звезда шоу «Голос» пытался задушить подругу

Джейка Бенсона уже признали виновным в нападении на 27-летнюю Софи Линч
Дарья ИВАШКИНА
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Участник британского шоу «Голос» Джейк Бенсон. Фото: twitter.com/@jakebensonmusicУчастник британского шоу «Голос» Джейк Бенсон. Фото: twitter.com/@jakebensonmusic
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В среду, 2 января, появилась информация о том, что участника британского шоу «Голос» Джейка Бенсона признали виновным в нападении на его теперь уже бывшую девушку. Как стало известно, артист пытался задушить 27-летнюю Софи Линч, с которой до этого встречался около года.

По некоторым данным, молодой человек набросился на свою возлюбленную после того, как та объявила ему о том, что уходит от него. Как призналась журналистам сама девушка, она приняла такое решение, так как в последнее время они с Бенсоном начали часто ссориться.

Причем, по словам Линч, выжить ей удалось только благодаря своей матери, которая оказалась рядом и вызвала полицию. «К счастью, моя мама была там, и она смогла вызвать полицию. У меня остались ужасные красные следы на шее, и мне было трудно дышать», - рассказала девушка в интервью газете Sun.

Кстати, напомним о деле паралимпийца Оскара Писториуса. Как сообщал сайт kp.ru, 14 февраля 2013 года спортсмен застрелил свою подругу Риву Стенкамп, с которой встречался год. В итоге он был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к пяти годам тюрьмы.

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