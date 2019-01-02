2019-01-02T14:37:33+03:00
Политика

МЧС ДНР ликвидирует последствия взрыва опоры моста в Донецке

Видео с места взрыва под железнодорожным мостом опубликовано в интернете [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНРЛиквидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР
Изменить размер текста:

Министерство чрезвычайных ситуаций Донецкой народной республики провело работы по ликвидации взрыва опоры железнодорожного моста в Донецке. Ведомство опубликовало в сети видео.

На кадрах видно, как поврежденную взрывом часть опоры убрали и заменили целыми бетонными блоками. Кроме того, опору временно укрепили дополнительными средствами, чтобы исключить возможность обрушения моста.

Силами МЧС выполнены работы по ликвидации последствий подрыва железнодорожного моста в Донецке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв прогремел в Пролетарском районе Донецка 1 января 2019 года. Пытались взорвать железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

В результате ЧП никто не пострадал. На железнодорожном перегоне Чумаково-Ларино остановили движение электричек и следом перекрыли объездную. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия взрыва и укрепили опоры моста к 06:30 2 января.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поздравил Григоровича с 92-летием
Звезда шоу «Голос» пытался задушить подругу
Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили
Шесть человек погибли в аварии со скоростным поездом в Дании
В Донецке подорвали опору железнодорожного моста
Российские военные доставили новогодние подарки сирийским детям
Apple подняла цены на все гаджеты в России
Врачи заявили, что состояние спасенного в Магнитогорске ребенка остается тяжелым
Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске признали пригодным для проживания
Кличко «раскусил» пранкеров после слов о пьяном Порошенко
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
США объяснили применение слезоточивого газа против мигрантов
Зеленский позвал в свою команду тех, кто никогда не был в политике
Минздрав РФ рассказал о состоянии пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске
В России отреагировали на заявление Абэ о «передаче» Курил Японии
WhatsApp перестал работать на некоторых смартфонах
Хакеры атаковали предвыборный сайт Зеленского через минуту после запуска
Трамп ожидает понижения цен на газ в Новом году
Стала известна возможная причина смерти актера Владимира Дыховичного
В NASA ответили на претензии по поводу приглашения Рогозина в США
Погода в Москве на 2 января 2019 года: в столице ожидаются снегопад и сильный ветер
ЧП в зоопарке Флориды: ребенок упал в вольер с носорогами
СКР: Специалисты не нашли следов взрывчатки на месте трагедии в Магнитогорске
Задержанный в Москве американец был уволен из ВС США за воровство
Трамп позвал на брифинг в Белом доме лидеров обеих партий в конгрессе
Мужчина, напавший с ножом на людей в метро Манчестера, психически нездоров
В Италии снова произошло землетрясение