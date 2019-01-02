МЧС ДНР ликвидирует последствия взрыва опоры моста в Донецке

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:37:33+03:00

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Видео с места взрыва под железнодорожным мостом опубликовано в интернете [видео]

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Министерство чрезвычайных ситуаций Донецкой народной республики провело работы по ликвидации взрыва опоры железнодорожного моста в Донецке. Ведомство опубликовало в сети видео.

На кадрах видно, как поврежденную взрывом часть опоры убрали и заменили целыми бетонными блоками. Кроме того, опору временно укрепили дополнительными средствами, чтобы исключить возможность обрушения моста.

Силами МЧС выполнены работы по ликвидации последствий подрыва железнодорожного моста в Донецке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв прогремел в Пролетарском районе Донецка 1 января 2019 года. Пытались взорвать железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

В результате ЧП никто не пострадал. На железнодорожном перегоне Чумаково-Ларино остановили движение электричек и следом перекрыли объездную. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия взрыва и укрепили опоры моста к 06:30 2 января.