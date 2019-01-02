2019-01-02T15:08:25+03:00
В мире

В Индии женщины выстроились стеной в 620 км в знак борьбы за равные права

Активистки требовали отменить старые запреты на посещение некоторых храмов для женщин
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Участница акции за права женщин в Керале с плакатом в рукахУчастница акции за права женщин в Керале с плакатом в рукахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Женщины индийского штата Керала на юго-западе страны выстроились вдоль шоссе сплошной стеной в знак борьбы за свои права и равенство полов. Их шеренга протянулась на 620 километров между городами Касарагод и Тирувамантапурам.

По данным местного телеканала NDTV, в акции приняли участие от трех до пяти миллионов участниц. В их число вошли общественные активистки, политики из самых разных партий, а также члены регионального правительства Кералы.

"Цель сегодняшней акции создания женской стены - укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами жизни", - заявила известная активистка, член Коммунистической партии Индии Бринда Карат.

Идея провести такое мероприятие появилась после скандала вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяппана. В сентябре 2018 года Верховный суд страны постановил отменить многовековую традицию, по которой девушки и женщины репродуктивного возраста не допускались в этот один из самых известных храмов Индии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24