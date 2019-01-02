В Индии женщины выстроились стеной в 620 км в знак борьбы за равные права

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:08:25+03:00

Участница акции за права женщин в Керале с плакатом в руках Фото: REUTERS

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Женщины индийского штата Керала на юго-западе страны выстроились вдоль шоссе сплошной стеной в знак борьбы за свои права и равенство полов. Их шеренга протянулась на 620 километров между городами Касарагод и Тирувамантапурам.

По данным местного телеканала NDTV, в акции приняли участие от трех до пяти миллионов участниц. В их число вошли общественные активистки, политики из самых разных партий, а также члены регионального правительства Кералы.

"Цель сегодняшней акции создания женской стены - укрепление гендерного равенства. Женщины больше не должны сталкиваться с темными сторонами жизни", - заявила известная активистка, член Коммунистической партии Индии Бринда Карат.

Идея провести такое мероприятие появилась после скандала вокруг запрета женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать расположенный в Керале храм бога Айяппана. В сентябре 2018 года Верховный суд страны постановил отменить многовековую традицию, по которой девушки и женщины репродуктивного возраста не допускались в этот один из самых известных храмов Индии.