Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске
В среду, 2 января, председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ЧП в Магнитогорске.
«От имени китайского правительства, китайского народа и меня лично я хотел бы выразить глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших», - говорится в телеграмме, текст которой приводит агентство «Синьхуа». Также там отмечается, что китайский лидер «был поражен случившейся трагедией, которая привела к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник утром, 31 декабря, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате которого произошло обрушение одного из подъездов жилого здания. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе двое детей. Кроме того, судьба еще 20 человек остается неизвестной.
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