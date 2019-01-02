Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:17:14+03:00

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В среду, 2 января, председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ЧП в Магнитогорске.

«От имени китайского правительства, китайского народа и меня лично я хотел бы выразить глубокие соболезнования пострадавшим и семьям погибших», - говорится в телеграмме, текст которой приводит агентство «Синьхуа». Также там отмечается, что китайский лидер «был поражен случившейся трагедией, которая привела к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник утром, 31 декабря, взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате которого произошло обрушение одного из подъездов жилого здания. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе двое детей. Кроме того, судьба еще 20 человек остается неизвестной.