Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 2 января, в аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов, и еще около десяти вылетов отменили. А виной всему стали неблагоприятные погодные условия.

Так, по состоянию на 15:25 мск, в Домодедово 16 рейсов числились задержанными, а девять - отмененными. А вот в Шереметьево, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», 25 лайнеров отправятся в путь с опозданием. Что касается Внуково, то там задержали вылет восьми самолетов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще накануне МЧС России предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду. Тогда в спасательном ведомстве заметили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 15:00 мск среды. Также отмечалось, что в условиях обильного снегопада местами по городу возможна метель. А по данным Гидрометцентра России, в столице и области осадки ожидаются на протяжении всего дня.