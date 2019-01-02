Британец стал донором и спас ребенка, чтобы завоевать сердце девушки

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:44:35+03:00

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В Великобритании произошла удивительная встреча: мальчик, которому сделали пересадку костного мозга, встретился со своим донором. Родители спасенного ребенка не смогли сдержать слез благодарности, обнимая в знак приветствия 29-летнего Билли Хиггинса.

Молодой человек признался, что пойти на благородный поступок его толкнула любовь. Он просто хотел произвести впечатление на свою коллегу Кейт Уиллис, когда внес свою фамилию в реестр доноров, передает ВВС.

План удался, Кейт, которая работала волонтером, обратила на Билли внимание, они начали встречаться, а потом поженились. Однажды молодому человеку позвонили и сообщили. что его костный мозг нужен одному пациенту.

Донор согласился поделитсья своими здоровыми клетками, не зная, кто станет реципиентом. Пересадку сделали Руперту Кроссу. На тот момент мальчику было восемь лет и он страдал редким миелодиспластическим синдромом - его организм не производил необходимое количество кровяных клеток.

После операции и трех месяцев в карантине мальчик выздоровел и смог вернуться в школу и жить, как все обычные дети. Он очень подвижный ребенок и любит заниматься спортом.

Прошло два года и Билли пригласили встретится с Рупертом и его родителями. Мальчик признается, что считает своего спасителя суперменом, а его мама благодарит за это чудо еще и супругу Билли, потому что если бы не Кейт, этой истории просто не произошло бы.