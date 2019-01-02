Британец стал донором и спас ребенка, чтобы завоевать сердце девушки
В Великобритании произошла удивительная встреча: мальчик, которому сделали пересадку костного мозга, встретился со своим донором. Родители спасенного ребенка не смогли сдержать слез благодарности, обнимая в знак приветствия 29-летнего Билли Хиггинса.
Молодой человек признался, что пойти на благородный поступок его толкнула любовь. Он просто хотел произвести впечатление на свою коллегу Кейт Уиллис, когда внес свою фамилию в реестр доноров, передает ВВС.
План удался, Кейт, которая работала волонтером, обратила на Билли внимание, они начали встречаться, а потом поженились. Однажды молодому человеку позвонили и сообщили. что его костный мозг нужен одному пациенту.
Донор согласился поделитсья своими здоровыми клетками, не зная, кто станет реципиентом. Пересадку сделали Руперту Кроссу. На тот момент мальчику было восемь лет и он страдал редким миелодиспластическим синдромом - его организм не производил необходимое количество кровяных клеток.
После операции и трех месяцев в карантине мальчик выздоровел и смог вернуться в школу и жить, как все обычные дети. Он очень подвижный ребенок и любит заниматься спортом.
Прошло два года и Билли пригласили встретится с Рупертом и его родителями. Мальчик признается, что считает своего спасителя суперменом, а его мама благодарит за это чудо еще и супругу Билли, потому что если бы не Кейт, этой истории просто не произошло бы.