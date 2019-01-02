Посольство Украины отреагировало на материал CNN с российским Симферополем

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:17:52+03:00

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Посольство Украины в США отреагировало на вышедший на сайте телеканала CNN материал о новогодних фейерверках, в котором в подписи к фотографии с салютом в центре Симферополе указывается, что город, расположенный на Крымском полуострове, является российским.

Фото: скриншот сайта телеканала CNN

Дипломаты явно не ожидали такого от «своих друзей из CNN» и выразили надежду на то, что те будут «лучше проверять факты» и «не следовать сценарию России». «Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент», - говорится в официальном Twitter украинского диппредставительства.

Между тем практически уже весь мир признал, что Крым является частью территории России. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно Международный валютный фонд (МВФ) отнес экономические показатели полуострова к данным о России. Более того, все зарубежные гости, посетившие Крым после воссоединения с РФ, говорят о мире и согласии на полуострове и о том, что крымчане не похожи на людей, которых надо «освобождать».

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.