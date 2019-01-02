2019-01-02T16:21:41+03:00
Политика

Путин и Макрон обсудили по телефону Сирию и Украину

Лидеры России и Франции говорили о формировании Конституционного комитета в САР
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир Путин поздравил по телефону Эмманюэля Макрона с новым годомПрезидент РФ Владимир Путин поздравил по телефону Эмманюэля Макрона с новым годомФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном ситуации в Сирии и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

Главы двух государств рассмотрели вопрос урегулирования кризиса в САР "в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле".

Также президенты обменялись мнениями по теме внутриукраинского конфликта, остановившись на инциденте с провокацией украинской стороны в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В завершении разговора Путин и Макрон поздравили друг друга с наступившим новым 2019 годом.

Напомним, сайт kp.ru расскзывал, что лидеры России и Франции последний раз лично встречались 30 ноября на полях саммита G20, который проходил в аргентинском Буэнос-Айресе. Президенты также особое внимание уделили темам Сирии и Украины.

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