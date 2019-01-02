2019-01-02T16:37:49+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы сгорел металлический ангар

Обошлось без пострадавших [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадалПо предварительным данным, в результате пожара никто не пострадалФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Днем в среду, 2 января, очевидцы сообщили в службу спасения Москвы о возгорании складских помещений на шоссе Фрезер. Пламя мгновенно охватило постройку. Жуткие кадры были сняты прохожими на камеры мобильных телефонов. К месту ЧП пожарные прибыли за считанные минуты.

- Возгорание было ликвидировано в течение часа. Одноэтажный металлический ангар выгорел на площади в 800 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Крупный пожар на востоке Москвы, горят склады на шоссе Фрезер.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Владельцы складских помещений, которые располагались в ангаре, подсчитывают убытки. Причины возгорания устанавливают эксперты. По одной из версий, это могло быть короткое замыкание в электропроводке.

Ранее, 27 декабря, крупный пожар произошел в двухэтажном доме на улице Малая Грузинская в центре Москвы. За несколько часов возгорание удалось ликвидировать, информация о пострадавших не поступала.

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