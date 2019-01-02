Си Цзиньпин: Объединение Китая не является угрозой другим странам
Объединение Китая не нанесет ущерба законным интересам других стран, "в том числе экономическим интересам Тайваня". Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".
Лидер КНР уверен, что воссоединение с Тайванем "придаст импульс развитию, процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире”, поможет построению сообщества "с единой судьбой" и несет вклад в развитие человеческого прогресса, передает агентство Xinhua.
Более того, Си Цзиньпин подчеркнул, что идея "независимости Тайваня" противоречит “ходу истории и в конечном итоге приведет в тупик”. Глава государства выразил мнение, что "китайцы не воюют с китайцами", а мирное воссоединение Китая в интересах и граждан КНР и жителей Тайваня.
"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не допустим никакой сепаратистской деятельности", - подчеркнул глава КНР.