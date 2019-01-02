Си Цзиньпин: Объединение Китая не является угрозой другим странам

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:47:50+03:00

Глава КНР считает, что мирное воссоединение страны также в интересах граждан Тайваня

Изменить размер текста: A A

Объединение Китая не нанесет ущерба законным интересам других стран, "в том числе экономическим интересам Тайваня". Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном 40-летию "Обращения к тайваньским соотечественникам".

Лидер КНР уверен, что воссоединение с Тайванем "придаст импульс развитию, процветанию и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире”, поможет построению сообщества "с единой судьбой" и несет вклад в развитие человеческого прогресса, передает агентство Xinhua.

Более того, Си Цзиньпин подчеркнул, что идея "независимости Тайваня" противоречит “ходу истории и в конечном итоге приведет в тупик”. Глава государства выразил мнение, что "китайцы не воюют с китайцами", а мирное воссоединение Китая в интересах и граждан КНР и жителей Тайваня.

"Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения и не допустим никакой сепаратистской деятельности", - подчеркнул глава КНР.