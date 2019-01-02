Два француза 31 декабря “случайно” нарушили границу Белоруссии

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:15:27+03:00

Туристы гуляли по территории Литвы, а потом оказались на территории соседнего государства

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В Белоруссии пограничники задержали двух французов, незаконно оказавшихся на территории республики 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК).

По данным ведомства, в Островецком районе Гродненской области сморгонские пограничники ночью с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух человек, которые двигались вдоль сигнализационного комплекса. Нарушителей задержали. Ими оказались граждане Франции в возрасте 24 лет. Туристы пояснили, что в Литву они приехали на новогодние праздники, передает РИА Новости.

"Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они сами не поняли, как оказались на территории другого государства", - отметили пограничники.

Белорусская ГПК сообщила литовским коллегам о нарушении границы. Французов привлекли к административной ответственности по статье "нарушение режима государственной границы", которая подразумевает предупреждение с депортацией или без депортации либо штраф в размере до 585 долларов с депортацией или без депортации. Туристов передали литовской стороне.