ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов

2 Янв. 2019 2019-01-02T19:19:09+03:00

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В России будет внедряться система защиты храмов и церквей от террористической угрозы. Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила проект постановления правительства о введении требований к защите религиозных объектов от террористической угрозы.

Документ предлагают присваивать религиозным объектам одну из трех категорий защищенности. Заниматься этим будут региональные комиссии, в состав которых войдут сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, представители местных властей и руководители религиозных организаций.

При присвоении категории будут учитываться данные о площади, максимальном количестве прихожан храма, его архитектурные и технические характеристики, часы работы. Также комиссия должна выявить потенциально опасные участки, определить степень угрозы теракта и возможные его последствия, передает Интерфакс.

Первая (I) категория присваивается объекту, если возможное число пострадавших в случае теракта составит более тысячи человек, а ущерб превысит 50 млн рублей; вторая (II) категория - при пострадавших менее тысячи человек и до 50 млн рублей ущерба, а третья (III), если число пострадавших не превысит 200 человек, а ущерб - 1 млн рублей.

Храмы будут оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами, обеспечиваться охраной сотрудниками общественных объединений.