Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:35:16+03:00

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Фонд американского миллиардера Марка Цукерберга и его супруги "Инициатива Чан-Цукерберга" занимается разработкой чипа, который сможет преобразовывать мысли в команды. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, на исследования пошли средства, вырученные от продажи акций Facebook. В задачи фонда входит создание устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни. Цель проекта — излечение "всех болезней в течение одного поколения".