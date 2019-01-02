Фонд Цукерберга разрабатывает чип, преобразующий мысли в команды
На исследования направлены средства от продажи акций соцсети Facebook
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Фонд американского миллиардера Марка Цукерберга и его супруги "Инициатива Чан-Цукерберга" занимается разработкой чипа, который сможет преобразовывать мысли в команды. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, на исследования пошли средства, вырученные от продажи акций Facebook. В задачи фонда входит создание устройства, способного на мыслительном уровне лечить болезни. Цель проекта — излечение "всех болезней в течение одного поколения".