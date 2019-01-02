Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ
Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин отказался принимать участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
На прошлой неделе по итогам голосования болельщиков Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ.
"Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня. Я знаю, это был трудный выбор. Мне нравится быть частью всех событий, но сейчас я думаю, что пора вспомнить про возраст, поэтому мы решили сделать недельный перерыв", - цитирует Овечкина официальный сайт клуба.
Отмечается, что хккеист предпочел воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.