Овечкин отказался участвовать в Матче звезд НХЛ

2 Янв. 2019 2019-01-02T20:49:53+03:00

Хоккеист предпочел готовиться ко второй части сезона и к плей-офф

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Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин отказался принимать участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

На прошлой неделе по итогам голосования болельщиков Овечкин был выбран капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ.

"Прежде всего, спасибо всем болельщикам, которые проголосовали за меня. Я знаю, это был трудный выбор. Мне нравится быть частью всех событий, но сейчас я думаю, что пора вспомнить про возраст, поэтому мы решили сделать недельный перерыв", - цитирует Овечкина официальный сайт клуба.

Отмечается, что хккеист предпочел воспользоваться свободным временем, чтобы подготовиться ко второй части сезона и к плей-офф.