Кормухина: Крис Кельми был хорошим, профессиональным музыкантом

2 Янв. 2019 2019-01-02T22:40:16+03:00

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Скончавшийся первого января известный музыкант Крис Кельми был очень хорошим и профессиональным музыкантом. Такое мнение высказала певица Ольга Кормухина.

Она работала с артистом в его группе "Рок-ателье" с 1987 года по 1988.

"Мы целый год работали вместе в "Рок-Ателье". Он был очень хороший, профессиональный музыкант, чудесный”, - сказала Кормухина.

По словам певицы, многих музыкантов "сгубила невостребованность", которую творческим людям трудно пережить, передает РИА Новости.

"Медные трубы - самое трудное, мало кто прошел их, остался в здравом состоянии", - считает артистка.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в среду стало известно, что Крис Кельми умер на подмосковной даче после празднования Нового года. Музыкант скончался 1 января в возрасте 63 лет.

Музыкант начал выступать со сцены в 1970-х годах, играл в таких группах, как "Високосное лето", "Автограф", "Рок-Ателье" и других. Автор таких хитов, как "Ночное рандеву", "Усталое такси", "Леди Блюз".