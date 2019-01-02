Хоккеист Сапрыкин: Я даже не мог предположить, что самолет посадили из-за меня

2 Янв. 2019 2019-01-03T00:10:40+03:00

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Российский хоккеист и чемпион мира 2009 года в составе сборной России Олег Сапрыкин, который устроил дебош самолета, поделился с журналистами своей версией случившегося.

Он рассказал, что возвращался с женой из Сочи, и на борту лайнера все еще продолжал праздновать Новый год. Спортсмен признал, что поругался с кем-то из пассажиров, но категорически отрицает потасовку.

«Я даже не мог предположить, что экстренная посадка случилась из-за меня. Может быть, мы действительно громко себя вели. Возможно, не исключаю этого, я грубо отреагировал на чье-то замечание, но никаких драк не было даже близко», - приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Сапрыкин сообщил также, что когда самолет приземлился, он заплатил штраф за нецензурную брань, и полицейские его отпустили домой. Кроме того, спортсмен утверждает, что на опубликованном в интернете видео не он, а другой человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первый день Нового года стало известно, что направлявшийся в Москву самолет 1 января вынужден был экстренно приземлиться в аэропорту Воронежа из-за дебоша на борту. Сообщалось, что один из пассажиров бизнес-класса сильно перебрал с алкоголем, а когда бортпроводница отказалась принести ему еще один бокал спиртного, ударил ее, да так, что девушка упала на пол. Пилот принял решение посадить самолет.

Позже выяснилось, что буянил во время полета 37-летний бывший хоккеист Олег Сапрыкин.